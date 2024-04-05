Голова департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк прокоментував вартість задекларованої квартири його дружини
Журналісти виявили у декларації дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартиру преміумкласу, придбану за ціну, майже вдвічі меншу ринкової. Посадовець прокоментував
Про це Вітюк заявив у коментарі Еспресо.
"Насправді я попереджав про таку можливу атаку. Моя декларація подана, декларація моєї дружини подана до всіх податкових органів, відповідно до законодавства. Нічого не приховувалося", - сказав Вітюк.
Він зазначив, що коментарі з цього приводу він надасть "трошки згодом".
Щодо того, як вдалося купити квартиру вдвічі дешевше від ринкової вартості, він сказав: "Це і є ринкова вартість. Є відповідна оцінка".
Що передувало
Раніше журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Зокрема, дружина Вітюка є власницею квартири в будинку преміумкласу площею 195 квадратних метрів.
Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже $1,5 млн. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3 тис. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.
За підрахунками журналістів, Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі. Водночас у декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.
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