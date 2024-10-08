СБУ затримала в Молдові одного з ідеологів російської агресії Дмитра Чистіліна

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію, у ході якої затримала Дмитра Чистіліна. Він є помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" окупації Криму, Донецької та Луганської областей, та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Протягом 2016 - 2024 років Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці також встановили, що Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за межами Росії. Він організовував втручання у виборчі процеси в країнах Східної та Центральної Європи на користь РФ.

Крім цього, підозрюваний брав участь у проведенні так званих круглих столів у європейських країнах, діючи нібито від імені української громадськості. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

"Після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн", - повідомили правоохороці.

Наразі Чистілін перебуває під вартою. Він також отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.