СБУ затримала в Молдові одного з ідеологів російської агресії Дмитра Чистіліна
Служба безпеки спільно з правоохоронцями Молдови затримала та повідомила про підозри кремлівському ідеологу збройної агресії РФ Дмитру Чистіліну
Про це повідомляє СБУ.
Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію, у ході якої затримала Дмитра Чистіліна. Він є помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" окупації Криму, Донецької та Луганської областей, та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну.
"Протягом 2016 - 2024 років Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії", - повідомляють в СБУ.
Правоохоронці також встановили, що Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за межами Росії. Він організовував втручання у виборчі процеси в країнах Східної та Центральної Європи на користь РФ.
Крім цього, підозрюваний брав участь у проведенні так званих круглих столів у європейських країнах, діючи нібито від імені української громадськості. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.
"Після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн", - повідомили правоохороці.
Наразі Чистілін перебуває під вартою. Він також отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- СБУ оголосила підозри Пушиліну та двом спільницям, які депортували з тимчасово окупованих територій Донеччини щонайменше 31 українську дитину до РФ.
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