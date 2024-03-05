Тюремні строки отримали троє зрадників, які розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадників цікавили місця тимчасової дислокації передових підрозділів Сил оборони на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Також вони намагались виявити пункти базування ППО та маршрути переміщення важкої бронетехніки в районі Краматорська та на Дніпропетровщині.

Затримати усіх трьох зрадників вдалося навесні 2022-го та восени 2023 року у результаті спецоперацій СБУ.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зі зловмисників 7 років тюрми, інший отримав 10 років ув’язнення, ще один зрадник проведе за ґратами 12 років.

Всі троє засуджених є мешканцями Донецької та Луганської областей. Зловмисники працювали на воєнну розвідку окупаційних угруповань Південного військового округу Збройних сил Росії.

Так, один із них був на прямому зв’язку з командиром розвідувального підрозділу 100-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.

Інший зловмисник переїхав на Дніпропетровщину, де відслідковував пункти базування ППО, а також переміщення військових колон ЗСУ в напрямку передової.

Щоб збирати потрібну інформацію, він влаштувався експедитором у торговельній компанії та розвідував місцевість під виглядом робочих поїздок.

Ще один зрадник був учасником російської агентурної мережі, яку Служба безпеки нейтралізувала у березні 2022 року на Луганщині.

У складі ворожої групи зловмисник готував «звіти» окупантам про дислокацію підрозділів Сил оборони під час боїв за Сєвєродонецьк.

Суд визнав зрадників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ); ⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).