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У Дністрі втопився чоловік, який намагався незаконно потрапити у Молдову

25 червня, 2024 вiвторок
23:34
Кримінал Дністер

У вівторок, 25 червня, стало відомо про трагічну смерть для порушника, який намагався переплисти Дністер

Зміст

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ДПСУ.

Четверо українців заплатили по $10 тис. організаторам незаконного виїзду за кордон. Проте чоловіків не попередили, що шлях до Молдови буде через Дністер і, що це може бути смертельно небезпечним.

"Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою", - розповіли у ДПСУ.

Прикордонники намагались врятувати порушника, проте знайшли вже мертве тіло. Трагедію зараз розслідують співробітники поліції.

  • 25 червня на Одещині українські прикордонники затримали рекордну кількість чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.
Теги:
Суспільство
Україна
Молдова
Дністер
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