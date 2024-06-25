У Дністрі втопився чоловік, який намагався незаконно потрапити у Молдову

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ДПСУ.

Четверо українців заплатили по $10 тис. організаторам незаконного виїзду за кордон. Проте чоловіків не попередили, що шлях до Молдови буде через Дністер і, що це може бути смертельно небезпечним.

"Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою", - розповіли у ДПСУ.

Прикордонники намагались врятувати порушника, проте знайшли вже мертве тіло. Трагедію зараз розслідують співробітники поліції.