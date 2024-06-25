Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал На Одещині затримали 47 військовозобов'язаних, які намагалися втекти з України

На Одещині затримали 47 військовозобов'язаних, які намагалися втекти з України

25 червня, 2024 вiвторок
11:13
Кримінал

На Одещині українські прикордонники затримали рекордну кількість чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон

Зміст

Про це повідомляє Державна прикордонна служба та Державне борю розслідувань.

За даними правоохоронців, організував схему мешканець Одеської області у травні 2024 року. У соцмережах він шукав чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, та домовлявся про оплату. Після чого чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки.

Зазначається, що до організації схеми також був причетний правоохоронець, який консультував водіїв мікроавтобусів, як об’їхати блокпости на шляху до кордону. За свої послуги організатори брали від 5 000 до 18 500 доларів з людини. 

"21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Організатору та пособникам вручено підозри за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України).

Усім чоловікам, яких затримали під час спроби перетину кордону, було понад 25 років - їм виписали протоколи та доставили до районних ТЦК.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.
Теги:
Україна
Одещина
Війна з Росією
Держприкордонслужба
ДБР
ТЦК
Читайте також:
DeepState каже про окупацію росіянами села Новоолександрівка у напрямку траси Покровськ-Костянтинівка
24 червня, 2024 понедiлок
ЗСУ спростували повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
пенсія
23 червня, 2024 неділя
Чому в Україні такі низькі пенсії: пояснює ексміністр соцполітики Рева
путін
22 червня, 2024 субота
ISW: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.38
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
25 червня
11:16
електроенергія, відключення
Укренерго збільшило обсяг обмежень на другу половину дня 25 червня
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що кажуть західні ЗМІ про звільнення Содоля та чого варто очікувати від перших дебатів Байдена й Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 червня
10:53
ГУР уразило ворожий польовий склад боєприпасів у Воронезькій області
ГУР вразило ворожий склад боєприпасів у Воронезькій області
10:47
обстріл
Росіяни ударили КАБом по житловому сектору Харкова, пошкоджено багатоквартирні будинки
10:32
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Сеул виявив в них паразитів
10:20
Ексклюзив
ДБР повідомило Тищенку про підозру через події в Дніпрі
"Можу тільки вітати роботу ДБР": нардепка Кравчук про оголошення підозри Тищенку
10:15
росія іран
РФ планує підписати договір про співпрацю з Іраном, - МЗС Росії
10:06
Хезбола, Ліван
США попередили "Хезболлу", що не відмовлятимуть Ізраїль від нападу на Ліван, - Politico
10:04
OPINION
Павло Вернівський
Путін ставить на виснажливу війну
10:00
День митника України
25 червня: яке професійне свято відзначають в Україні
09:43
Естонія
У Естонії пропонують повернути візові вимоги для дипломатів з Грузії
09:39
Дональд Трамп
У разі перемоги Трамп може припинити військову допомогу Україні, якщо не буде переговорів з РФ, - Reuters
09:36
Ексклюзив
знищені окупанти
Росія продовжує реалізовувати тактику повзучого наступу, - Згурець
09:07
військовий квиток, мобілізація
Серед людей, які оновили свої дані, 1,1 млн є придатними до мобілізації, - Міноборони
08:48
Віктор Орбан
Угорщина не згодна з цим, але процес не блокуємо, - Орбан про переговори про вступ України до ЄС
08:42
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони проводять контратаки біля Липців, - депутат Харківської міськради Ревчук
08:40
Микола Тищенко
ДБР повідомило Тищенку про підозру через події в Дніпрі
08:19
Прапор США
У Держдепі США прокоментували пропозицію Сенату визнати РФ спонсором тероризму
08:00
OPINION
Вадим Денисенко
Дагестан: У Росію найближчим часом прилетять "чорні лебеді"
07:55
Гаррі Кейн (праворуч), Даня - Англія, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 25 червня
07:42
Оновлено
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну у нібито атаці на Білгородщину: нібито збили 29 дронів
07:36
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує у Чорному й Азовському морях 8 кораблів, 3 з них - ракетоносії
07:24
Інфографіка
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Сили оборони впродовж доби ліквідували 1100 військових РФ, 4 танки та 35 артсистем
07:17
швидка
Скарги на швидку уже є і в Луганську, - ОВА
07:09
речник Держдепу США Метью Міллер
Росія може припинити страждання цивільних, - держдеп США про вибухи у Криму
06:55
Біньямін Нетаньягу
Ізраїль готовий лише на "часткову" угоду про припинення вогню, - прем'єр Нетаньягу
06:55
Збірна Італії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 24 червня
06:29
Киргизстан
У Киргизстані засудили чоловіка, який воював в Україні за окупантів
06:28
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав три кроки до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ
05:48
Еммануель Макрон
"Вірю в силу діалогу": Макрон заявив, що готовий до спілкування з Путіним
05:38
Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині
У Торецьку можуть оголосити примусову евакуацію
05:21
Оновлено
Вибухи в Криму
РФ звинуватила США в атаці на Крим: у Пентагоні відповіли, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей
04:17
Джуліан Ассанж
Засновник WikiLeaks Ассанж вийшов з в'язниці
02:48
Вдруге пішов на фронт після протезування: на війні з РФ загинув український хореограф Антон Смецький
02:15
стадіон «Сонячний» у Харкові
Від початку повномасштабного вторгнення РФ знищила або пошкодила в Україні 518 об'єктів спортивної інфраструктури
01:45
На Харківщині для людей закрили проїзд до трьох населених пунктів. Причина
01:14
Ілюстративне фото
Уперше у світі людині вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів
00:35
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:26
Скандал з Тищенком у Дніпрі: поліцейського, який був поруч з нардепом, звільнили, - Слідство.Інфо
2024, понедiлок
24 червня
23:58
ЄС Україна
Оборонна співпраця і європейське майбутнє України: ЗМІ розкрили деталі проєкту безпекової угоди з ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV