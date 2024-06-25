На Одещині затримали 47 військовозобов'язаних, які намагалися втекти з України

Про це повідомляє Державна прикордонна служба та Державне борю розслідувань.

За даними правоохоронців, організував схему мешканець Одеської області у травні 2024 року. У соцмережах він шукав чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, та домовлявся про оплату. Після чого чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки.

Зазначається, що до організації схеми також був причетний правоохоронець, який консультував водіїв мікроавтобусів, як об’їхати блокпости на шляху до кордону. За свої послуги організатори брали від 5 000 до 18 500 доларів з людини.

"21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Організатору та пособникам вручено підозри за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України).

Усім чоловікам, яких затримали під час спроби перетину кордону, було понад 25 років - їм виписали протоколи та доставили до районних ТЦК.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.