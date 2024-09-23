У Києві затримали підозрюваного в нападі та зґвалтуванні 23-річної дівчини в підземці
У Києві 23-річна дівчина заявила, що у підземному переході на неї напав з ножем і зґвалтував невідомий чоловік. Поліція вже затримала підозрюваного
Про це інформує поліція Києва.
Зазначається, що киянка звернулася до Голосіївського управління поліції та повідомила, що невідомий чоловік напав на неї, забрав гроші та зґвалтував.
За словами потерпілої, коли вона поверталася з роботи, у пішохідному переході до неї ззаду підійшов незнайомий чоловік та, приставивши до шиї лезо від канцелярського ножа, відібрав 4 тис. грн. Після цього чоловік зґвалтував дівчину.
Поліцейські розпочали розшук зловмисника та згодом встановили його особу та місцеперебування. Поліціянти затримали його того ж дня за місцем проживання у столиці.
За даними слідства, фігурантом виявився 37-річний місцевий мешканець. Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів на території Донеччини.
Наразі чоловіка затримали й оголосили підозру у зґвалтуванні та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру фігуранту, який воював на боці РФ та зґвалтував мешканку Харківщини, після чого погрожував їй розстрілом.
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