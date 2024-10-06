У Кременчуку чоловік стріляв по котах із гвинтівки: поліція розпочала кримінальне провадження

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

"Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до правопорушення причетний місцевий мешканець 1963 року народження. Гвинтівку в правопорушника вилучили", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Тепер зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.