У Кременчуку чоловік стріляв по котах із гвинтівки: поліція розпочала кримінальне провадження
До Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканців однієї із багатоповерхівок, що чоловік із гвинтівки вистрелив у двох котів. Одна тварина загинула, іншу відвезли до ветеринара на обстеження. Поліція розпочала кримінальне провадження
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.
"Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до правопорушення причетний місцевий мешканець 1963 року народження. Гвинтівку в правопорушника вилучили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Тепер зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
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