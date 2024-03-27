У Криму ексвагнерівець, який втратив на війні ногу, зарізав знайомого. Вбивцю засудили лише на 5,5 років

Про це розповіли у проукраїнському телеграм-каналі "Крим - край партизанської слави".

Інцидент стався у тимчасово окупованій Керчі. В'ячеслав Дупленко, який втратив на війні ногу, випивав разом із трьома знайомими. Один із них почав ображати ексвагнерівця, називаючи інвалідом.

Дупленко відвів знайомого убік і поранив чоловіка ножем. Обоє повернулися та продовжили пити, проте після цього поранений упав на землю, а "герой СВО" помочився на нього. Компанія кинула постраждалого. В результаті він помер у лікарні через 3 дні.

"Виносячи вирок неодноразово судимому Дупленку, суд серед пом'якшувальних обставин вказав "бездоганне служіння батьківщині" та "аморальність поведінки потерпілого, який став приводом для злочину", - розповіли партизани.

В результаті зек-окупант отримав 5,5 років колонії.