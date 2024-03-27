У Криму ексвагнерівець, який втратив на війні ногу, зарізав знайомого. Вбивцю засудили лише на 5,5 років
Колишній вагнерівець В'ячеслав Дупленко, якого помилував російський диктатор Володимир Путін, скоїв новий злочин
Про це розповіли у проукраїнському телеграм-каналі "Крим - край партизанської слави".
Інцидент стався у тимчасово окупованій Керчі. В'ячеслав Дупленко, який втратив на війні ногу, випивав разом із трьома знайомими. Один із них почав ображати ексвагнерівця, називаючи інвалідом.
Дупленко відвів знайомого убік і поранив чоловіка ножем. Обоє повернулися та продовжили пити, проте після цього поранений упав на землю, а "герой СВО" помочився на нього. Компанія кинула постраждалого. В результаті він помер у лікарні через 3 дні.
"Виносячи вирок неодноразово судимому Дупленку, суд серед пом'якшувальних обставин вказав "бездоганне служіння батьківщині" та "аморальність поведінки потерпілого, який став приводом для злочину", - розповіли партизани.
В результаті зек-окупант отримав 5,5 років колонії.
- Інструктори з колишньої ПВК Вагнера зараз займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких росіяни завезли на війну в Україну.
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