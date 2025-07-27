У Кривому Розі співробітник ТЦК побив цивільного чоловіка: поліція розпочала перевірку
У Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через побиття працівником ТЦК та СП цивільного чоловіка 25 липня
Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.
Поліція Кривого Рогу розпочала перевірку після появи у соціальних мережах відеозапису, на якому зафіксовано конфлікт між цивільним мешканцем та працівником територіального центру комплектування (ТЦК та СП).
Встановлено, що подія сталася 25 липня на території Металургійного району міста.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому мешканцю відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
Наразі вирішується питання стосовно проведення службового розслідування стосовно дій працівника ТЦК.
- ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК, через яких загинув мобілізований. Обидва фігуранти перебувають під вартою.
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