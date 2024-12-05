У Нью-Йорку застрелили керівника відомої страхової компанії США Браяна Томпсона: нападник утік

Про це повідомило CNN.

Напад на керівника UnitedHealth Group стався біля готелю, де Браян Томпсон мав виступати на конференції інвесторів. Нападник вистрелив чоловікові в ногу і спину. 50-річного Томпсона доправили до шпиталю, де констатували його смерть. Підозрюваний у нападі втік з місця злочину.

За даними поліції, Томпсон був ціллю нападу. Підозрюваний чекав на нього поблизу готелю. На ньому була маска й темна куртка. Слідчі вважають, що він був досвідченим стрільцем За словами представників поліції, які розмовляли з CNN на умовах анонімності через поточне розслідування, нападник діяв спокійно й зумисно. На відео видно, як стрілець вирівняв свій напівавтоматичний пістолет і стріляв у ціль з відстані 20 футів. Навіть коли пістолет тричі заклинило, він спокійно та швидко усунув неполадку та продовжив стріляти, наближаючись до цілі. На місці події виявили три бойові 9-міліметрові снаряди та три розряджені 9-міліметрові гільзи.

Експерти кажуть, що, з огляду на поведінку, нападник добре вмів володіти вогнепальною зброєю, як, до прикладу, співробітники правоохоронних органів або військові. Його зброя, ймовірно, була оснащена глушником, який міг призвести до несправності та заклинювання.

Представники поліції описали деякі докази, з якими вони працюють, намагаючись встановити особу нападника. Зокрема, слідчі повідомили, що коли підозрюваний переходив вулицю після стрілянини, він, імовірно, втратив важливі докази. Детективи виявили телефон у провулку, яким біг стрілець, що, ймовірно, може належати нападнику. Також поліція знайшла пляшку води, яку, як вважають детективи, стрілець купив за кілька хвилин до стрілянини в крамниці за рогом.

У телефоні можуть виявитися відбитки пальців або ДНК, а якщо телефон вдасться розблокувати, він може допомогти ідентифікувати підозрюваного. Пляшка з водою також може містити ДНК. Водночас поліція все ще шукає пістолет і електровелосипед, на якому втік нападник.

NYPD Crime Stoppers оголосила винагороду до 10 000 доларів США за інформацію, яка призведе до арешту й засудження стрілка.

Мотиви нападу досі не відомі, втім дружина Томпсона, Полетт Томпсон, сказала NBC News, що "були деякі погрози" на адресу її чоловіка. Крім того, джерело, обізнане з розслідуванням, повідомило CNN, що були погрози проти компанії UnitedHealth Group. Імені Томпсона в них не згадували, але йшлося про переслідування високопоставлених керівників.

Браян Томпсон був призначений головним виконавчим директором UnitedHealthcare у квітні 2021 року. UnitedHealthcare є частиною UnitedHealth Group, найбільшої страхової компанії Америки.

До того як зайняти головну посаду в UnitedHealthcare, Томпсон керував державними програмами. Раніше очолював UnitedHealthcare Medicare & Retirement як генеральний директор.