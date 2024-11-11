У США сталася стрілянина в університеті: загинув 18-річний юнак, понад 10 поранених
Одна людина загинула та 16 отримали поранення внаслідок стрілянини в університеті Таскігі у штаті Алабама в ніч на неділю, 10 листопада
Про це повідомило правоохоронне агентство Алабами.
Приблизно о 01:40 ночі правоохоронці отримали повідомлення про те, що на території кампусу університету Таскігі в окрузі Мейкон виникла стрілянина, є жертви. Як з'ясували, на місці події загинув 18-річний юнак, житель штату, який не був студентом університету. Загалом під час інциденту постраждали 16 людей. 12 з них поранені внаслідок стрілянини, ще четверо людей отримали поранення, не пов’язані зі стріляниною. Поранених доставили до місцевих лікарень
Згодом у поліції повідомили, що правоохоронці затримали за підозрою у причетності до стрілянини 25-річного Джакеза Міріка з Монтгомері. У чоловіка, який покидав місце події, виявили переобладнаний пістолет.
Університет Таскігі скасував усі заняття в понеділок, 11 листопада, оскільки правоохоронні органи працюють на місці трагедії. У закладі також працюють університетські психологи-консультанти, до яких зможуть звернутися студенти.
В університеті Таскігі, де традиційно навчаються афроамериканці, впродовж минулого тижня відбувалися святкові заходи, пов'язані з вечорами зустрічі випускників.
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