У США в штаті Джорджія сталася стрілянина в школі: щонайменше четверо загиблих

Про це повідомляє Reuters.

Стрілянина сталася 4 вересня в середній школі Апалачі, що у Віндері в штаті Джорджія. Чотири людини загинули, десятки отримали поранення. Багато з постраждалих травмувалися під час втечі.

Офіс шерифа округу Барроу заявив, що один підозрюваний перебуває під вартою. За словами правоохоронців, стрілку 14 років. Джерело повідомило, що наразі невідомо, чи навчався підліток у цій школі.

Офіс ФБР в Атланті скерував агентів до школи для підтримки місцевих правоохоронних органів. У заяві Білого дому йдеться, що президент США Джо Байден був проінформований про стрілянину, а його адміністрація продовжуватиме координацію з федеральними, державними та місцевими чиновниками, коли з'явиться більше інформації.

Сам Байден після стрілянини закликав конгрес обмежити обіг зброї в США.

"Після десятиліть бездіяльності республіканці в конгресі повинні нарешті сказати "досить" і співпрацювати з демократами, щоб прийняти закон про безпеку зброї", - сказав Байден.