У США в штаті Джорджія сталася стрілянина в школі: щонайменше четверо загиблих
У середній школі в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше чотири людини
Про це повідомляє Reuters.
Стрілянина сталася 4 вересня в середній школі Апалачі, що у Віндері в штаті Джорджія. Чотири людини загинули, десятки отримали поранення. Багато з постраждалих травмувалися під час втечі.
Офіс шерифа округу Барроу заявив, що один підозрюваний перебуває під вартою. За словами правоохоронців, стрілку 14 років. Джерело повідомило, що наразі невідомо, чи навчався підліток у цій школі.
Офіс ФБР в Атланті скерував агентів до школи для підтримки місцевих правоохоронних органів. У заяві Білого дому йдеться, що президент США Джо Байден був проінформований про стрілянину, а його адміністрація продовжуватиме координацію з федеральними, державними та місцевими чиновниками, коли з'явиться більше інформації.
Сам Байден після стрілянини закликав конгрес обмежити обіг зброї в США.
"Після десятиліть бездіяльності республіканці в конгресі повинні нарешті сказати "досить" і співпрацювати з демократами, щоб прийняти закон про безпеку зброї", - сказав Байден.
- 10 травня в штаті Алабама в США сталася стрілянина на вечірці, внаслідок якої троє людей загинули та 12 постраждали.
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