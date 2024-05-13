У США сталася стрілянина на вечірці, де були присутні 1000 людей: є жертви

Про це інформує ABC News.

Зазначається, що на першотравневій вечірці поблизу Стоктона були присутні близько 1000 людей. Пізніше між присутніми почалася сварка та стрілянина.

Андре Рейд зі слідчого відділу американського округу Болдуїн сказав, що більшість жертв були молодими людьми.

За словами влади, зловмисників могло бути двоє, їхні особи нині встановлюються. Про їхнє затримання нічого не відомо. Поліція продовжує розслідування.