У США жінка зайшла в церкву з 5-річним хлопчиком і влаштувала стрілянину: дитину поранено

Про це повідомляє телеканал Nbcdfw із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що невідома жінка вдень у неділю увійшла до будівлі, вона була озброєна гвинтівкою та з нею була дитина чотирьох або п'яти років.

За словами начальника поліції Х'юстона Троя Фіннера, поки не було ясно, що могло спонукати невідому жінку напасти на церкву. Незадовго до нападу церква написала в соціальних мережах: "Будь ласка, помоліться за Лейквуд і нашу спільноту".

Свідки описали нападницю як жінку 30-35 років. Під час нападу вона тримала в руках довгу гвинтівку, була одягнена в плащ і з рюкзаком.

За словами свідків, жінка стверджувала, що має бомбу у своєму рюкзаку та розпилювала невідому речовину на підлогу церкви. Її супроводжувала дитина, за описом хлопчик 4-5 років. Поки що не встановлено, яке саме відношення саме мала дитина до жінки.

Унаслідок інциденту двох постраждалих госпіталізували: п'ятирічну дитину та 57-річного чоловіка із пораненням стегна.

Під час пресконференції поліція уточнила, що стрілянина сталася приблизно в той час, коли мала початися церковна служба іспанською мовою. Слідчі вважають, що напад був одиничним випадком.