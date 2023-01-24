Стрілянина в школі у США: двоє учнів загинули, нападників затримано

Про це повідомляє NBC News.

За даними поліції, близько 12:50 до них звернулися з інформацією про стрілянину в школі. Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили трьох поранених людей: двох учнів і одного працівника школи.

Нападники намагались втекти, але їхню машину зупинили неподалік від школи. Затримано троє людей, вони знаходяться на допиті у детектива.

Зазначається, що рани учнів виявились смертельними, тоді як стан співробітника школи оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, у травні 2022 року учень у американській школі убив 14 дітей та вчителя.

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