Стрілянина в школі у США: двоє учнів загинули, нападників затримано
В американському місті Де-Мойн, штат Айова, троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей – двоє учнів зазнали смертельних поранень
Про це повідомляє NBC News.
За даними поліції, близько 12:50 до них звернулися з інформацією про стрілянину в школі. Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили трьох поранених людей: двох учнів і одного працівника школи.
Нападники намагались втекти, але їхню машину зупинили неподалік від школи. Затримано троє людей, вони знаходяться на допиті у детектива.
Зазначається, що рани учнів виявились смертельними, тоді як стан співробітника школи оцінюється як стабільний.
- Нагадаємо, у травні 2022 року учень у американській школі убив 14 дітей та вчителя.
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