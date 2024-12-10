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У США затримали підозрюваного в убивстві гендиректора страхової компанії Браяна Томпсона

Олена Будько
10 грудня, 2024 вiвторок
06:15
Кримінал

Після п’яти днів розшуків у Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного в убивстві минулого тижня гендиректора відомої страхової американської компанії Браяна Томпсона

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Про це повідомило CNN. 

Підозрюваний – 26-річний Луїджі Манжіоне з Меріленда. Його затримали в місті Алтуна штату Пенсільванія. До поліції звернувся співробітник McDonald’s, який повідомив, що в закладі перебуває чоловік, схожий на підозрюваного, фотографії якого розповсюдила поліція Нью-Йорка.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили в закладі чоловіка "в медичній масці та шапочці", який сидів "у задній частині будівлі за столом", дивлячись на ноутбук. Офіцери попросили його зняти маску, щоб побачити обличчя, і відразу впізнали в ньому підозрюваного, – йдеться в рапорті правоохоронців.

Спершу чоловік надав офіцерам поліції фальшиве посвідчення особи, а потім назвав своє справжнє ім'я.

Після арешту Манджіоне поліція знайшла в його рюкзаку чорний надрукований на 3D-принтері пістолет із зарядженим магазином Glock і глушником, який також був надрукований на 3D-принтері. Начальник детективів поліції Нью-Йорка описав знайдену зброю як "пістолет-привид", який неможливо відстежити і який здатен стріляти 9-міліметровими кулями.

Влада також вилучила підроблене посвідчення особи, яке збігалося з посвідченням особи, що його наш підозрюваний використовував, аби поселитись у гуртожитку в Нью-Йорку перед стріляниною, а також рукописні документи, які, за словами правоохоронців, свідчать про його мотивацію та спосіб мислення. У поліції додали що в записниках немає конкретних погроз, але дописи вказують на "негативне ставлення до корпоративної Америки". Документ вказує на те, що підозрюваний, імовірно, діяв сам.

Окрім зброї та підробленого посвідчення особи, поліція вилучила в підозрюваного одяг і маску, схожі на ті, що були на стрільці під час убивства.

Манжіоне висунули звинувачення в підробці документів, носінні вогнепальної зброї без ліцензії, підробці записів чи ідентифікації, зберіганні знарядь злочину та неправдивому свідченні про себе правоохоронним органам. Його взяли під варту без права внесення застави.

  • 4 грудня біля готелю Hilton у Нью-Йорку застрелили п'ятдесятирічного Браяна Томпсона – керівника UnitedHealthcare, однієї з провідних американських страхових компаній у галузі медичного страхування. Нападник чекав на Томпсона поблизу готелю в масці й темній куртці. 
Теги:
Новини
Світ
Нью-Йорк
США
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