У Варшаві знайшли чотирьох вбитих: серед жертв і підозрюваних є українці
У Варшаві, неподалік середмістя, у закинутій будівлі поліція знайшла тіла чотирьох вбитих чоловіків. Серед них троє українців і один громадянин Польщі
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Перші два тіла правоохоронці виявили ще в неділю, інші два – напередодні. Сьогодні на місці третю добу працюють правоохоронці, продовжують обстежувати будівлю, щоб пересвідчитися, чи немає там більше тіл, повідомив речник столичної поліції Роберт Шумята.
На цю мить затримали сімох підозрюваних, це і чоловіки, і жінки. Шестеро з них українці і один – громадянин Польщі.
І жертви, і затримані – бездомні. У поліції припускають, що вони якийсь час жили у покинутому будинку і між ними могло дійти до конфлікту.
"Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців", – повідомив Шумята.
Тіла були знайдені в різних місцях будинку – в порожніх примушених, на даху, також закопаним на подвір'ї. Сьогодні затриманим мають висунути звинувачення.
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