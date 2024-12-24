У Вінницькому ліцеї батько учениці напав на викладача: реакція освітньої омбудсменки

Про це вона написала у Facebook.

"Соціальні мережі та медіапростір сколихнула ситуація, де батько учениці побив у закладі освіти вчителя. Найважливіше, що варто уваги - жодні непорозуміння та складні ситуації неприпустимо намагатися вирішити із застосуванням будь-яких проявів насильства. Це стосується всіх учасників освітнього процесу", - йдеться у дописі.

Омбудсменка наголосила, що жодна людина, незалежно від того, чи це дитина, чи працівник закладу, чи хтось із батьків, не має піддаватися знущанням, насильству та жорстокому поводженню.

Зазначається, що цей випадок підтверджує, що необхідно шукати засоби посилення безпеки в закладах освіти, зокрема побудови безпечної комунікації між учасниками освітнього процесу.

"Кожен заклад освіти у межах своєї автономії може розробити певні правила ненасильницької комунікації між вчителями та батьками - правила спілкування без насильства, що включатимуть, зокрема, слова взаємопідтримки, а можливо і не передбачатимуть прямого контакту вчителя з батьками, лише після певного запиту, можна визначити в правилах конкретні години та дні зустрічей батьків із педагогами", - пише Лещик.

Крім цього, посадовиця наголосила на безпековому аспекті, зокрема на доступі до закладу освіти інших осіб, а також батьків: "Інколи я ставлю собі запитання - чому за кордоном, де немає війни, до закладів освіти неможливо потрапити будь-кому, навіть батькам, а в нас до школи може потрапити фактично будь-яка людина".

Що передувало

20 грудня правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Встановлено, що 19 грудня військовослужбовець, перебуваючи в одному з навчальних закладів Вінниці, з мотивів невдоволення спілкуванням вчителя зі своєю дитиною, у присутності неповнолітніх та інших осіб завдав працівнику школи тілесних ушкоджень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.