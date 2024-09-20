У Запоріжжі затримали демобілізованого строковика ЗСУ, який шпигував за українськими військовими

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відомо, що фігурант шпигував за українськими військовими, які залучені до бойових дій на півдні.

Росіяни помітили демобілізованого строковика через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони також співпрацюють із ворожою спецслужбою.

Зазначено, окупанти хотіли дізнатися основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову. Водночас РФ цікавили місцезнаходження командних пунктів та українських укріпрайонів на Запорізькому напрямку.

"У травні цього року він (фігурант, - ред.) звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як гру), що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Працівник російської спецслужби спочатку запросив у демобілізованого строковика координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, де він проходив службу. Після цього підозрюваний обходив Запоріжжя та приховно фіксував локації підрозділів ЗСУ й мостів, якими рухаються українські бійці у напрямку фронту.

"Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії", - розповіли в СБУ.

Російського агента затримали у ході його дорозвідки для росіян військового обʼєкта. У фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для звʼязку з куратором РФ.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ