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Шпигували за підрозділами ЗСУ та готували удари по Запорізькій області: СБУ затримала двох підозрюваних

Юлія Лаврук
17 вересня, 2024 вiвторок
10:28
Війна з Росією

Служба безпеки України затримала чоловіка і жінку, яких підозрюють у шпигування за підрозділами ЗСУ та підготовці ударів по Запорізькій області

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури Запорізької області.

Серед пріоритетних цілей були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства ОПК. Також фігурантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

За матеріалами справи, йдеться про двох жителів Запоріжжя. Одна із затриманих - співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію та звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Іншого агента СБУ затримала, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних фігурант обходив місто та випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала в Одесі агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють" і передавав координати ворогу для подальших ракетно-дронових ударів.
Теги:
Кримінал
Україна
Запоріжжя
СБУ
державна зрада
Запорізька область
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