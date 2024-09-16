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Головна Кримінал Зливав РФ місця базування бригади "Лють" та мобільних груп ППО: 63-річного одесита підозрюють у держзраді

Зливав РФ місця базування бригади "Лють" та мобільних груп ППО: 63-річного одесита підозрюють у держзраді

Світлана Кравченко
16 вересня, 2024 понедiлок
10:18
Кримінал

Служба безпеки затримала в Одесі агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють" і передавав координати ворогу для подальших ракетно-дронових ударів

Зміст

Про це повідомляє пресцент СБУ.

Зазначається, що пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", які виконують завдання на південному фронті. Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО.

Щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші. Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти.

Для передачі розвідданих агресору агент використовував електронну пошту.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Під час обшуку в його будинку вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше в Одесі правоохоронці затримали агентів ФСБ, які розвідували локації ППО та шпигували в морському порту. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Теги:
Україна
Росія
Одеса
СБУ
Війна з Росією
державна зрада
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