Зливав РФ місця базування бригади "Лють" та мобільних груп ППО: 63-річного одесита підозрюють у держзраді

Про це повідомляє пресцент СБУ.

Зазначається, що пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", які виконують завдання на південному фронті. Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО.

Щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші. Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти.

Для передачі розвідданих агресору агент використовував електронну пошту.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Під час обшуку в його будинку вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.