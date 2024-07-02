Двоє військових і спільниця: в Одесі затримали агентів ФСБ, які виявляли ППО та шпигували в порту
В Одесі правоохоронці затримали агентів ФСБ, які розвідували локації ППО та шпигували у морському порту. Їм загрожує довічне ув’язнення
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними СБУ, фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. У разі виявлення об’єктів вони їх фотографували та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.
Також ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.
Зазначається, що до складу групи входило двоє військових та їхня спільниця. Резидента агентурної групи ФСБ та його спільника затримали, коли вони фотографували військовий об’єкт. А місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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