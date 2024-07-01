Шпигувала за локаціями ЗСУ в районі Часового Яру: агентка ФСБ отримала 15 років за ґратами
Мешканка Костянтинівки на Донеччині отримала 15 років позбавлення волі: вона шпигувала за українськими захисниками в районі Часового Яру
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Фігурантку після початку повномасштабної війни дистанційно завербувала ворожа ФСБ. За вказівкою окупантів жінка намагалася виявити та передати місця перебування українських Збройних сил в районі Часового Яру.
"Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто", - підкреслюють у СБУ.
Аби здобути розвідувальну інформацію, жінка об’їжджала навколишні селища та приховано фіксувала об’єкти. Зокрема, під час своїх "вилазок" засуджена використовувала громадський транспорт і постійно змінювала свої маршрути для конспірації.
СБУ затримала жінку у січні цього року під час її дорозвідки в районі ймовірних місцях перебування ЗСУ.
"За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують у повідомленні.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
- 24 червня СБУ повідомила про підозру очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців, Байбетару Вайханову.
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