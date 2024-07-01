Убивство посадовця Запорізької міськради: затримано підозрюваного в причетності до злочину
Затримано підозрюваного у причетності до вбивства директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Максима Денщіка, у якого стріляли 11 червня 2024 року. Того ж дня він помер у лікарні
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Злочин стався 11 червня вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя.
Правоохоронці встановили особу стрілка та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей.
Одного з них затримали та повідомили про підозру, наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Стрілка оголошено в розшук.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину, причетному до умисного вбивства посадовця Запорізької міської ради, повідомлено про підозру (ст. 115 Кримінального кодексу України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
- 11 червня у Запоріжжі невідомий вистрелив з вогнепальної зброї у директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Максима Денщіка: він помер під час реанімаційних заходів. Наразі поліція розшукує нападника.
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