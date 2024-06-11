У Запоріжжі невідомий застрелив директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Денщіка: нападника розшукують

Про це інформує поліція Запорізької області.

Вказано, що повідомленні про стрілянину у середмісті та пораненого чоловіка правоохоронці отримали о 07:55.

Прибувши на місце події, вони становили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують нападника.

Секретарка Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко повідомила, що йдеться про директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщіка.

Водночас очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що триматиме розслідування на особливому контролі.

"Оперативно провів нараду із правоохоронними органами, поліція проводить слідчо-розшукові дії. Розслідування резонансного вбивства - на особливому контролі", - написав він.

Фото: Поліція Запорізької області