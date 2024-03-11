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В Ізюмі СБУ затримала інформаторку ворожої розвідки: вона коригувала російські удари по місту

11 березня, 2024 понедiлок
14:55
Кримінал

Служба безпеки України затримала інформаторку розвідки Росії, яка коригувала ворожі удари по Ізюму Харківської області

Про це повідомила СБУ.

Згідно з даними слідства, місцева жителька почала співпрацювати з воєнною розвідкою Росії з березня 2022 року. Вона збирала розвіддані про Сили оборони й коригувала ракетні удари по регіону. 

Відомо, що серед її завдань була фіксація маршрутів руху військових колон українських захисників у напрямку лінії фронту. Затримана також намагалася встановити місця найбільшого зосередження ЗСУ з важким озброєнням.

Зазначено, фігурантка доповідала загарбникам про наслідки повітряних атак Росії по території її області.

"Отримані відомості загарбники використовували для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східного регіону, зокрема міста Ізюм", - акцентують у СБУ.

Спецслужба Росії використала свого агента для залучення мешканки Ізюму до співробітництва - бойовика окупаційного угруповання Південного військового округу РФ.

Він познайомився з фігуранткою у забороненій соціальній мережі "Однокласники", після чого - відпрацював їй завдання розвідувально-підривної діяльності.

"Для збору даних ворожа інформаторка обходила місцевість, а також "втемну" розпитувала про "останні новини" у знайомих", - розповіли в СБУ.

Отриману інформацію затримана передавала через заборонену соцмережу бойовику, який потім надавав її кадровому співробітнику головного управління Генштабу ЗС РФ.

У ході обшуків інформаторки було виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

"Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)", - зазначають у СБУ.

Зараз затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 березня СБУ затримала дружину колишнього члена Партії регіонів, яка на Вінниччині шпигувала за Силами оборони й передавала інформацію російським спецслужбам. Вона також вихваляла президента РФ Володимира Путіна.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
колаборанти
Харківщина
Ізюм
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