Шпигувала за Силами оборони для ФСБ: на Вінниччині СБУ затримала дружину ексрегіонала

Про це повідомляє СБУ.

Підкрелюється, що фігурантка - дружина ексфункціонера Партії регіонів, який очолював місцеву райраду до 2015 року.

Затримана прагнула виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати, чи розташована ППО неподалік авіаційних об’єктів. Жінка, зокрема, збирала інформацію про розташування медичних закладів, де проходять лікування українські бійці, і розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

У СБУ зазначають, після отримання інформації від фігурантки росіяни мали на меті використати дані для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.

Водночас під час розслідування було встановлено, мешканка Вінниччини закликала людей підтримувати Путіна й виправдовувала повномасштабне вторгнення його військ в Україну, використовуючи для цього анонімний аккаунт у соціальній мережі "Однокласники".

"За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

У затриманої в ході обшуків вилучили мобільні телефони й планшет, які жінка використовувала для зв’язку з ФСБ.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно)", - резюмують у СБУ.

Зараз затримана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.