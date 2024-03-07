Передавали ворогу карти газових мереж для завдання ракетних ударів: СБУ викрила ексчиновників "Харківгазу"
Служба безпеки України викрила двох ексчиновників, які співпрацювали з ворогом у період боїв за Харків та передали карти газових мереж для завдання ракетних ударів
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців однієї з філій держкомпанії "Харківгаз", які після захоплення регіону підтримали загарбників.
За це одного із фігурантів призначили керівником окупаційної "газової служби", а його спільника - "головним інженером" псевдоустанови.
Одразу після "призначення" вони передали рашистам карти газових мереж області. Їх ворог використовував для підготовки масованих обстрілів регіону.
Також окупанти "враховували" картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів, спрямованих на стримування контрнаступу ЗСУ.
"Крім того, фігуранти займалися відбором "блакитного палива" з української газотранспортної системи для потреб загарбників. Для цього зловмисники відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі", - зазначають в СБУ.
Росіяни використовували викрадену сировину, щоб обігрівати пункти тимчасового базування російських військ та місцевої окупаційної адміністрації РФ.
Після визволення громади обидва спільники ворога намагалися «залягти на дно» у Вовчанську, а згодом переховувались в орендованій квартирі у Харкові.
Співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.
Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене групою осіб).
Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: Служба безпеки України
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 7 березня стало відомо, що Служба безпеки затримала та повідомила про підозру жінці, яка співпрацювала з російськими окупантами та готувала черговий ворожий удар по Одесі.
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