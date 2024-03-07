Готувала ракетний удар РФ по Одесі: СБУ затримала підозрювану

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що окупанти намагалися обійти засоби української ППО. Для цього вони наказали підозрюваній виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру. Ворога насамперед цікавили можливі координати ЗРК на прибережній території міста. Також окупантів цікавили військові судна, які оснащені засобами протиповітряної оборони.

Розвіддані жінка передавала очільнику розвідувальної групи російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі. Чоловік дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні 2024 року.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.