Зливав спецслужбам РФ розвіддані й намагався втекти до Придністров’я: військового ЗСУ підозрюють у держзраді та дезертирстві

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався втекти до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який раніше закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. За даними СБУ, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби, а після випуску з російського ВНЗ та повернення в Україну не здійснював розвідувальної активності на користь РФ.

Проте ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмута.

Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав передавати окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової. Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ.

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою чоловік, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та дезертирство. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.