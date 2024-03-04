СБУ викрила три схеми уникнення мобілізації: лідер однієї з груп - рецидивіст із судимістю за переправлення нелегалів за кордон

Про це повідомляє СБУ.

У трьох регіонах України було затримано організаторів "схем для ухилянтів". За гроші вони пропонували охочим військовозобов’язаним уникнути мобілізації та втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

"Вартість таких "послуг" ділки оцінювали до $12 тис. Сума залежала від терміновості втечі та її способу", - йдеться в повідомленні.

На Одещині СБУ затримала трьох фігурантів, які організовували втечі ухилянтів до країн ЄС. Вони розміщували "рекламу" в соціальній мережі TikTok, аби знайти клієнтів.

Надалі затримані ховали втікачів у вантажних відсіках фур і таким чином перевозили їх до кордону. Далі вони надавали своїм клієнтам човен для переправлення до сусідньої країни через прикордонну річку.

Інший шлях для ухилянтів пролягав через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

"Після перетину кордону втікачів зустрічав один із організаторів "схеми" і за додаткову плату допомагав їм легалізуватися за межами України", - додали в СБУ.

На Буковині було нейтралізовно угрупування, що створило ще один канал незаконної міграції до Європейського Союзу.

Лідером цієї групи був рецидивіст із судимістю за переправлення нелегалів за межі України. Він та два спільники виводили через лісові масиви чоловіків призовного віку до сусідньої країни.

"За даними слідства, один з учасників угруповання використовував підроблене посвідчення громадського "антикорупціонера". Цю підробку він пред’являв на блокпостах, коли перевозив ухилянтів до "пункту призначення" поблизу кордону", - зазначено в повідомленні.

На Закарпатті СБУ затримала трьох місцевих жителів. Вони намагалися переправити декількох потенційних призовників із Рахівського району через так звану "зеленку" до ЄС.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - резюмували в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.