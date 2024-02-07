Серед фігурантів - депутат із Прикарпаття: СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів у п'яти областях

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Службі безпеки зазначають, що в різних областях України вдалося затримати організаторів оборудок.

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість послуг залежала від терміновості та способу нелегального виїзду, загалом ділки оцінювали їх до 10 тис. доларів.

Фото: Служба безпеки України

контррозвідники СБУ затримали на гарячому депутата Калуської райради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я. Він особисто отримував гроші за готовий пакет підроблених документів. До такої "роботи" горедепутат залучив свого знайомого, який підшукував ухилянтів, вів з ними перемовини та одержував від них завдаток.

У Кропивницькому СБУ та ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який пропонував військовозобов’язаним свій спосіб ухилення від призову - за різні суми хабарів він обіцяв призовникам працевлаштування у складі судового відомства для отримання броні від мобілізації до лав ЗСУ.

На Львівщині ліквідували ще один канал втечі ухилянтів до країн ЄС. До організації злочину причетний очільник місцевого благодійного фонду, який оформлював ухилянтів як водіїв гуманітарних перевезень.

У Черкасах затримали представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками про "погане" здоров’я.

На Хмельниччині затримали місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

27 січня повідомлялося, що прикордонники викрили чергову схему вивозу ухилянтів за кордон. За 2 тис. євро таксист вивозив порушників до Румунії в об’їзд пунктів пропуску, а організатор керував їхніми діями дистанційно.

29 січня стало відомо, що Служба безпеки України ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

7 лютого повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині працівника ТЦК, який за 7 тис. доларів обіцяв допомогти ухилянту, йому допомагав знайомий правоохоронець - його також затримали.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.