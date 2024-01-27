ДПСУ затримала таксиста, який за 2 тис. євро вивозив ухилянтів до Румунії

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Місцевий таксист віз двох «клієнтів», котрі заплатили по дві тисячі євро за незаконний перетин кордону. Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми, допоки прикордонники не зупинили автівку", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники встановили особу організатора та наразі вживають заходи для його затримання. Водію, який безпосередньо вивозив ухилянтів за кордон, загрожує кримінальна, а пасажирам – адміністративна відповідальність.