ДПСУ затримала таксиста, який за 2 тис. євро вивозив ухилянтів до Румунії
Прикордонники викрили чергову схему вивозу ухилянтів за кордон. За 2 тис. євро таксист вивозив порушників до Румунії в об’їзд пунктів пропуску, а організатор керував їхніми діями дистанційно
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Місцевий таксист віз двох «клієнтів», котрі заплатили по дві тисячі євро за незаконний перетин кордону. Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми, допоки прикордонники не зупинили автівку", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники встановили особу організатора та наразі вживають заходи для його затримання. Водію, який безпосередньо вивозив ухилянтів за кордон, загрожує кримінальна, а пасажирам – адміністративна відповідальність.
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