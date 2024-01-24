За $9 тис. пропонував фіктивні документи для ухилення від військової служби: в Києві затримали лікаря

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Києві.

"У ході реалізації оперативної інформації слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили лікаря екстреної медичної допомоги Київської області в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, 35-річний лікар домовився про зустріч з потенційним "клієнтом". Раніше він мав підготувати йому за $9 тис. тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії, відповідно до якої чоловік був би визнаним непридатним до проходження військової служби.

Мешканця Київщини поліція затримала під час отримання хабаря.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції Києва.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Чоловіку загрожує до п’яти років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.