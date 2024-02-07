ДБР затримало правоохоронця та працівника ТЦК, які торгували "білими квитками" на Одещині
Працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині працівника ТЦК, який за 7 тис. доларів обіцяв допомогти ухилянту, йому допомагав знайомий правоохоронець - його також затримали
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що співробітник Роздільнянського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби.
Йому навіть дали вибір, як оформити непридатність: через одруження із жінкою з інвалідністю, або станом здоров’я.
"5 лютого 2024 року ділка з ТЦК та його посередника-правоохоронця затримали під час одержання 7 тис. доларів США за "послугу", - пишуть в ДБР.
Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Також працівники ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористатись послугою та посадовців, причетних до оборудки.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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