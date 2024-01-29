Пропонували втекти з підробними документами чи в обхід КПП: СБУ викрила 5 схем для ухилянтів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організаторів оборудок у результаті комплексних заходів у різних регіонах України працівники Служби безпеки затримали.

Зазначається, що ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

"Вартість таких "послуг" оцінювали від 3 до 10 тис. доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад 50 потенційних призовників", - йдеться в повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

нейтралізовано злочинну групу, до якої входило двоє посадовців столичних медзакладів та очільниця місцевої громадської організації.

Повідомляється, що фігуранти фабрикували для своїх клієнтів висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів. Потім фіктивні документи подавали до центру медико-соціальної експертизи для встановлення ухилянтам 2-ї чи 3-ї груп інвалідності.

Отриману підробку вони планували використати для незаконного виїзду за межі України, щоб сховатися від мобілізації.

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У Чернівцях викрили трьох посадовців місцевих лікарень, які торгували фальшивими меддовідками про наявність психічних захворювань.

Щоб максимально приховати схему, її організатори фіктивно оформлювали своїм клієнтам госпіталізацію та виписки щодо проходження стаціонарного лікування.

У Львові на гарячому затримали медпрацівницю, яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.

На Черкащині викрили очільницю приватної компанії у сфері будівництва. За гроші вона сприяла в оформленні інвалідності для жінок потенційних призовників.

У Хмельницькій області затримали місцевого барбера, який за гроші організував переправлення ухилянтів до ЄС.

Фото: Служба безпеки України

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Фото: Служба безпеки України

25 грудня Служба безпеки України викрила три нові схеми вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Військовозобов'язаним пропонували виїхати з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

9 січня Служба безпеки України викрила ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку у Києві, на Закарпатті та Тернопільщині.

: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.