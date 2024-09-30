В Україні довічно ув'язнили керівника групи ФСБ, яка готувала теракти проти Сил оборони в Запоріжжі

Про це повідомила Служба безпеки.

Відомо, що навесні минулого року фігуранти готували теракти проти українських бійців та спецпризначенців СБУ, які виконують бойові завдання на півдні.

Для цього вони відслідковували базування та маршрути переміщення українських захисників на території Запорізької області, а отриману інформацію передавали ФСБ, позначаючи військові обʼєкти на ґуґл-картах.

Водночас РФ готувала план ліквідації українських військових завдяки приведенню в дію вибухових пристроїв, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони.

Керівником групи ФСБ виявився 52-річний житель Запоріжжя. Ворог помітив його завдяки проросійським поглядам, які засуджений висловлював в оточенні.

Чоловіка наприкінці 2022 року дистанційно завербував співробітник ФСБ, давши йому завдання.

"Для виконання вказівок російського спецслужбіста його поплічник залучив спільника. Цей спільник працював водієм керівника однієї з райадміністрацій обласного центру. Згодом резидент залучив до групи ще п’ятьох мешканців регіону", - зазначають у СБУ.

Російських агентів затримали під час спецоперації на початку травня 2023 року в Запоріжжі. У ході обшуків у фігурантів вилучили автоматичну зброю, боєприпаси до неї, бойові гранати та мобільні телефони з доказами злочинів.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав резидента групи і його спільника – водія посадовця, винними за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Водночас триває розслідування стосовно інших учасників групи ФСБ.