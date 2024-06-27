В Україні на 15 років засудили бойовиків, які штурмували Бахмут, Авдіївку й Роботине
В Україні, зокрема за колабораційну діяльність, отримали 15 років позбавлення волі 5 бойовиків, які воювали проти ЗСУ й разом із росіянами атакували Бахмут, Роботине й Авдіївку
Про це повідомляє СБУ.
Одним із зардників є житель тимчасово окупованого Донецька, який у 2015 році приєднався до "народної міліції ДНР" та воював проти сил АТО. Згодом він перейшов до снайперського підрозділу РФ Південного військового округу. У його складі фігурант атакував позиції українських захисників під Авдіївкою.
Інший бойовик - житель Криму, якого посадили в тюрму за тяжкі злочини. Там чоловік за власним бажанням долучився до російських загонів "Шторм-V".
"Після нетривалої підготовки на полігонах тимчасово окупованої частини Запорізької області його призначили стрільцем штурмового підрозділу рашистів та відправили у напрямку Роботиного", - розповідають у СБУ.
Ще троє засуджених воювали в районах Оленівки та Волновахи проти ЗСУ - вогнеметник і двоє стрільців окупаційних угруповань "Схід" та "Кальміус".
"На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування); чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.
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