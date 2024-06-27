В Україні на 15 років засудили бойовиків, які штурмували Бахмут, Авдіївку й Роботине

Про це повідомляє СБУ.

Одним із зардників є житель тимчасово окупованого Донецька, який у 2015 році приєднався до "народної міліції ДНР" та воював проти сил АТО. Згодом він перейшов до снайперського підрозділу РФ Південного військового округу. У його складі фігурант атакував позиції українських захисників під Авдіївкою.

Інший бойовик - житель Криму, якого посадили в тюрму за тяжкі злочини. Там чоловік за власним бажанням долучився до російських загонів "Шторм-V".

"Після нетривалої підготовки на полігонах тимчасово окупованої частини Запорізької області його призначили стрільцем штурмового підрозділу рашистів та відправили у напрямку Роботиного", - розповідають у СБУ.

Ще троє засуджених воювали в районах Оленівки та Волновахи проти ЗСУ - вогнеметник і двоє стрільців окупаційних угруповань "Схід" та "Кальміус".

"На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування); чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.