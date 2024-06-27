В Одесі затримали блогерів, які "зливали" локації працівників ТЦК у канали ФСБ
Правоохоронці в Одесі затримали сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації працівників ТЦК до телеграм-каналів ФСБ. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними СБУ зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.
Окрім цього, блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.
Служба безпеки затримала 7 фігурантів. Серед них подружжя одеситів, яке "зливало" локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу, що за наявними даними, адмініструють представники ФСБ.
Також СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же телеграм-канал. Крім того, затримано чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.
Серед фігурантів адміністратор регіонального телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією, де він поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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