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Готував удари по системах ППО у Запоріжжі: СБУ затримала агента РФ

27 червня, 2024 четвер
11:01
Кримінал

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який готував удари по системах протиповітряної оборони у прифронтовому Запоріжжі

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агент РФ намагався виявити і передати ворогу точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО.

Також фігурант відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, яка рухалась у напрямку передової.

За наявними даними, росіяни хотіли використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по регіону, а також для підготовки бойових операцій на Запорізькому напрямку.

Встановлено, що агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ), що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

За матеріалами справи, затриманий доповідав напряму керівництву воєнної розвідки Росії. 

СБУ затримала фігуранта на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 25 червня повідомлялось, що Служба безпеки України викрила ще 5 проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України: один із них був на зв’язку з російським генералом.
Теги:
Україна
Запоріжжя
СБУ
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
державна зрада
Запорізька область
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