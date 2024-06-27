Готував удари по системах ППО у Запоріжжі: СБУ затримала агента РФ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агент РФ намагався виявити і передати ворогу точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО.

Також фігурант відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, яка рухалась у напрямку передової.

За наявними даними, росіяни хотіли використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по регіону, а також для підготовки бойових операцій на Запорізькому напрямку.

Встановлено, що агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ), що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

За матеріалами справи, затриманий доповідав напряму керівництву воєнної розвідки Росії.

СБУ затримала фігуранта на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.