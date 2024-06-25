Вихваляли армію РФ, виправдовували злочини, закликали захопити Україну: СБУ викрила мережу ворожих агітаторів

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що поплічники росіян вихваляли окупаційні угруповання РФ, виправдовували їхні воєнні злочини та закликали до захоплення всієї території України.

На Одещині: за матеріалами СБУ 6 років тюрми отримав прихильник росіян, який перебував на постійному зв’язку з генерал-полковником Ігорем Ільяшем – заступником директора Росгвардії.

Як встановило розслідування, засуджений товаришував з ним ще з юних років, коли вони разом проживали в Одесі. Під час телефонних розмов з Ільяшем він закликав до захоплення міста та всієї території України.

Крім того, фігурант зливав російському генералу актуальну інформацію про наслідки ворожих ударів по обласному центру.

У Києві: викрили ворожого агітатора, який поширював прокремлівські наративи під виглядом журналіста та правозахисника. Він закликав ухилятися від мобілізації та намагався дискредитувати Сили безпеки та оборони.

Для цього створював на вулицях міста та в громадських приймальнях держустанов штучні конфліктні ситуації з правоохоронцями та військовими.

Свої провокації зловмисник записував на камеру мобільного телефону. Потім це відео викладав на Youtube-каналі та власних сторінках у соцмережах із загальною аудиторією понад 12 тис. користувачів.

Фото: t.me/SBUkr

на підривній діяльності викрили працівницю місцевого підрозділу Укрзалізниці. Фігурантка поширювала кремлівські фейки про війну РФ проти України серед своїх колег та знайомих.

Зокрема вона героїзувала окупантів та поширювала дезінформацію про військовослужбовців Сил оборони.

За даними слідства, жінка переїхала на Черкащину з тимчасово окупованої частини території Луганської області навесні 2022 року.

Згодом вона почала шукати способи виїзду до Росії, де у неї проживали родичі, які підтримували повномасштабне вторгнення РФ.

На Полтавщині: викрили ще двох ворожих агітаторок, які на власних сторінках у соцмережах підтримували окупацію України. Також у своїх дописах фігурантки намагалися дискредитувати Сили оборони та глорифікували "руський мір".

За викритими фактами тривають розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.