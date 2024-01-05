В Україні засудили до 12 років тюрми двох російських військових, які знущалися з цивільних на ТОТ Запоріжжя
В Україні до 12 років тюремного ув'язнення засудили двох російських військових, які тероризували населення окупованого Василівського району Запорізької області
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
Окупантів визнано винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні тортур, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
"Прокурори у суді довели, що після окупації Василівського району в лютому 2022 року двоє військовослужбовців підрозділу Махачкалінського ОМОН Управління Росгвардії по республіці Дагестан були призначені так званими заступником та помічником військового коменданта окупаційної адміністрації міста Василівка. З метою реалізації окупаційної політики держави-агресора та окремих рішень представників окупаційної адміністрації на ТОТ вони об'єднали свої зусилля на проведення підривної діяльності проти України", - розповіли у прокуратурі.
Там уточнили, що окупанти організовували пошук і безпосередньо брали участь у затриманні патріотично налаштованих місцевих жителів, а потім у приміщенні захопленої адмінбудівлі Василівської поліції застосовували до людей електрострум, проливали на шкіру хімічні реактиви, вставляли гострі металеві предмети під нігті, погрожували вбивством родичів тощо, змушуючи їх таким чином до співпраці.
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