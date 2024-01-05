Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал В Україні засудили до 12 років тюрми двох російських військових, які знущалися з цивільних на ТОТ Запоріжжя

В Україні засудили до 12 років тюрми двох російських військових, які знущалися з цивільних на ТОТ Запоріжжя

5 січня, 2024 п'ятниця
12:41
Кримінал

В Україні до 12 років тюремного ув'язнення засудили двох російських військових, які тероризували населення окупованого Василівського району Запорізької області

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

Окупантів визнано винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні тортур, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). 

"Прокурори у суді довели, що після окупації Василівського району в лютому 2022 року двоє військовослужбовців підрозділу Махачкалінського ОМОН Управління Росгвардії по республіці Дагестан були призначені так званими заступником та помічником військового коменданта окупаційної адміністрації міста Василівка. З метою реалізації окупаційної політики держави-агресора та окремих рішень представників окупаційної адміністрації на ТОТ вони об'єднали свої зусилля на проведення підривної діяльності проти України", - розповіли у прокуратурі.

Там уточнили, що окупанти організовували пошук і безпосередньо брали участь у затриманні патріотично налаштованих місцевих жителів, а потім у приміщенні захопленої адмінбудівлі Василівської поліції застосовували до людей електрострум, проливали на шкіру хімічні реактиви, вставляли гострі металеві предмети під нігті, погрожували вбивством родичів тощо, змушуючи їх таким чином до співпраці.

  • Шевченківський районний суд Києва 3 січня ухвалив вирок колишньому керівнику донецької катівні "Ізоляція" Денису Куликовському на прізвисько "Палич".
Україна
Війна з Росією
Запорізька область
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
4 січня, 2024 четвер
В Україні за ухилення від мобілізації відкрито 9 тис. кримінальних справ, 2600 із них уже в судах
US Department of Defense
3 січня, 2024 середа
У Defense Express розповіли, скільки F-16 і коли отримає Україна
обстріл, ППО
5 січня, 2024 п'ятниця
РФ двічі з вечора запускала "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 39.01
  • EUR
    Купівля 41.81
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
13:01
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ спробує протестувати деякі зразки озброєння, яких ще не використовувала, - Згурець
13:00
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР
13:00
Водохресний святвечір
Водохресний святвечір 2024: нова дата, як відзначати і що має бути на столі
12:58
на фото наслідки обстрілу Херсона
РФ обстріляла Херсон: поранено чотирьох людей, пошкоджено склад із гуманітаркою
12:35
Лієв Шрайбер відвідав “Ноосферу”
На згадку залишив напис "Путін - придурок": амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер відвідав український криголам "Ноосфера"
12:23
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Українська ППО в ніч на 5 січня знищила 21 із 29 "шахедів"
12:10
Ексклюзив
тренінг Водохреща, ДСНС
Як безпечно пірнати у воду на Водохреща: рятувальники провели тренінг у Києві
12:08
На фото: "Дизель шоу" висміюють кримчан
Підтримали анексію, голосували за "Единую Россию": у "Дизель шоу" поглузували з корінних кримчан, звинувативши їх у зраді
12:05
OPINION
Євстратій Зоря
Танці під гундяєвську свистульку
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, а Україна завдає ударів по військових цілях в окупованому Криму. Акценти світових ЗМІ 5 січня
11:50
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт розповів, коли росіяни планують активізувати наступи під Куп'янськом і Лиманом
11:42
електроенергія, світло ЛЕП
Росіяни обстріляли ТЕС на сході й ТЕЦ на півдні: ситуація в енергосистемі станом на 5 січня
11:36
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Україна у 2023 році знищила щонайменше шість кораблів і катерів ЧФ Росії, – ВМС
11:30
Оновлено
Південна та Північна Корея
Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
11:07
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
Сили оборони завдали значних втрат ворогу на Куп'янському напрямку, - 14-та ОМБ
10:52
Оновлено
Маріупольський драмтеатр
Мер італійської Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
10:40
Оновлено
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
10:31
Оновлено
обстріл, ППО
РФ двічі з вечора запускала "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 січня: долар та євро подорожчали
10:15
СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачав харчі для росіян на ТОТ Херсонщини
10:03
OPINION
Володимир Горбач
Хто наводить російські ракети на наші зброярні
10:01
Ексклюзив
Сергій Братчук
Братчук розповів, які військові об'єкти були уражені в Криму
09:59
Роквелл B-1 Лансер
У США розбився надзвуковий бомбардувальник B-1B Lancer
09:42
Угорщина
Угорське командування вперше очолило військову місію ЄС у Боснії й Герцеговині
08:58
Україна_Словаччина
Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу на понад 200 тис. євро: що в пакеті
08:58
Хезбола, Ліван
В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою
08:28
Держдепартамент США
У держдепі заявили, що військова підтримка України буде меншою, ніж торік: названо причину
08:21
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:06
OPINION
Єгор Чечеринда
Про "Всьо пропало!", конвенцію Монтре та британські мінні тральники для України
08:01
Олександра Матвійчук
Права людини під час війни. Конспект лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук
07:58
Оновлено
війна з Росією
Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин, - Генштаб
06:49
У Пентагоні спростували інформацію про утилізацію "непридатних" ракет ATACMS
06:47
Ентоні Блінкен
Блінкен летить на Близький Схід: в Греції говоритиме про допомогу Україні
06:11
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 92
05:59
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе готовий заплатити десятки мільйонів євро, щоб покинути ПСЖ влітку, - ЗМІ
04:52
Путін та Кім Чен Ин
Росія отримала балістичні ракети від КНДР: Радбез ООН збереться для обговорення
03:59
російські полонені
Україна опублікувала новий список російських полонених, від яких відмовилась влада РФ
03:41
У Пентагоні окреслили, коли українські льотчики завершать навчання на F-16
02:29
Росія продовжує продукувати фейки
"В ЗСУ "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна": росіяни поширюють фейкове відео
00:50
Оновлено
Сергій Наєв
"Нічого екстраординарного": Ігнат прокоментував слова Наєва про наявність в України ракет до ПЗРК для відбиття кількох атак РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV