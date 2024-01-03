Суд ухвалив вирок екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" Куликовському

Про це інформує Суспільне.

Вказано, що Куликовського визнали винним в організації та особистій участі в тортурах над українськими військовополоненими та цивільними заручниками в незаконній тюрмі-катівні "Ізоляція" у Донецьку.

Його засудили до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Початок виконання вироку рахуватимуть з 9 листопада 2021 року.

Що відомо про справу екскерівника донецької катівні "Ізоляція" Куликовського

Денис Куликовський також відомий як "Аїд" або "Палич" до війни на Донбасі мешкав у Кураховому. Після початку російсько-української війни у 2014 році приєднався до російських окупантів.

Приблизно у 2015-2018 роках "Палич" керував "Ізоляцією" - колишнім мистецьким об'єктом у Донецьку, який окупанти перетворили на концтабір для ворогів так званих "ЛДНР". Колишні в'язні "Ізоляції" згадують, як Палич убивав, бив, ґвалтував, катував струмом полонених.

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9 листопада 2021 року його затримали у Києві у справі, відкритій за чотирма статтями: торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних форматувань, а також порушення законів та звичаїв війни.

10 листопада 2021 року Приморський суд Маріуполя заарештував Куликовського на 60 діб без права внесення застави. Коли Куликовського доставили до зали суду, він заявив журналістам, що визнає провину та шкодує про скоєне.

Згодом СБУ опублікувала свідчення екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція". Він розповів про те, як катували ув'язнених.

5 серпня 2022 року прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо Куликовського. Засідання у його справі проходили у закритому форматі.