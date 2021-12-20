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Головна війна з Росією Ексв'язень "Ізоляції" Асєєв планує домогтися санкцій щодо винних у тортурах над полоненими

Ексв'язень "Ізоляції" Асєєв планує домогтися санкцій щодо винних у тортурах над полоненими

20 грудня, 2021 понедiлок
10:48
війна з Росією У Києві представили англомовну версію книги ексзаручника "ДНР" Асєєва

Журналіст і ексв'язень тюрми так званої ДНР "Ізоляція" Станіслав Асєєв прагне досягти запровадження санкцій ЄС і США проти винних у катуванні полонених

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Перша мета полягає в тому, щоб накласти санкції на злочинців "Ізоляції", дані про яких ми і надаємо", - пояснив Асєєв цілі поїздок до країн ЄС і США.

Він наголосив, що якщо колишній комендант в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський ("Палич") протягом двох років вільно жив у Києві, то такі люди можуть бути де завгодно.

За словами Асєєва, багато очільників тюрми "не мають наміру все своє життя жити в Донецьку".

"Є і політичний момент: якщо санкції буде накладено, це автоматично дасть сигнал Росії про те, що в США знають про існування "Ізоляції", і заперечувати вже буде складніше", - додав він.

Журналіст зазначив, що стратегічно "Ізоляція" має стати проблемою для Росії на міжнародному рівні, щоб її закрили.

"Щоб уникнути розголошень, подібних до моїх та інших постраждалих ув'язнених, цілком можливо, що це місце закриють по-тихому, переведуть людей до офіційних в'язниць. Для цього потрібен тиск на Росію через держдепартамент і конгрес США, парламенти європейських країн", - підсумував Станіслав Асєєв.

Довідка: "Ізоляція" - це об'єкт на території колишнього арт-центру в Донецьку. У жовтні 2019 року українські ЗМІ повідомили, що 2014 року бойовики облаштували там в'язницю й утримують, катують і вбивають тих, хто нібито вчинив "злочини" проти "ДНР".

  • Нагадаємо, 9 листопада у Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував та катував струмом полонених.
  • У середу, 10 листопада, суд арештував екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція" Куликовського на 2 місяці (до 7 січня).
  • Злочинцю оголосили підозри у торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.
  • СБУ опублікувала свідчення Дениса Куликовського щодо катувань у "Ізоляції".
  • 26 листопада повідомили, що ще один обвинувачений у справі катувань у "Ізоляції" Євген Бражников виїхав з України. У березні 2020 року Станіслав Асєєв назвав імена тих, хто допомагав терористам катувати полонених та повернувся до України під час обміну полоненими. Один із них - Євген Бражников.

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катування
полонені
санкції США
ізоляція
Станіслав Асєєв
санкції ЄС
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