У Києві затримали екскоменданта в'язниці окупантів "Ізоляція"
9 жовтня в Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куліковського
Про це повідомив журналіст і колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв.
"У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - написав він.
Згодом, у СБУ підтвердили затримання Куліковського. Наголошують, що саме цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах полонених українців.
"Щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема, щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність", - заявив Дехтяренко.
Чоловіка затримали у справі, відкритій за чотирма статтями - торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних форматувань, а також порушення законів та звичаїв війни.
Довідка: Денису Куликовському - 36 років. Він також відомий як "Аїд" або "Палич". До війни на Донбасі мешкав у Кураховому. Після початку російсько-української війни у 2014 році приєднався до російських окупантів. Приблизно у 2015-2018 роках “Палич” керував "Ізоляцією" - колишнім мистецьким об'єктом у Донецьку, який окупанти перетворили на концтабір для ворогів так званих "ЛДНР". Колишні в'язні "Ізоляції" згадують, як Палич убивав, бив, ґвалтував, катував струмом полонених.
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