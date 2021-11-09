У Києві затримали екскоменданта в'язниці окупантів "Ізоляція"

Про це повідомив журналіст і колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв.



"У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - написав він.



Згодом, у СБУ підтвердили затримання Куліковського. Наголошують, що саме цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах полонених українців.

"Щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема, щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність", - заявив Дехтяренко.

Чоловіка затримали у справі, відкритій за чотирма статтями - торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних форматувань, а також порушення законів та звичаїв війни.



Довідка: Денису Куликовському - 36 років. Він також відомий як "Аїд" або "Палич". До війни на Донбасі мешкав у Кураховому. Після початку російсько-української війни у 2014 році приєднався до російських окупантів. Приблизно у 2015-2018 роках “Палич” керував "Ізоляцією" - колишнім мистецьким об'єктом у Донецьку, який окупанти перетворили на концтабір для ворогів так званих "ЛДНР". Колишні в'язні "Ізоляції" згадують, як Палич убивав, бив, ґвалтував, катував струмом полонених.

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