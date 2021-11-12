СБУ опублікувала свідчення екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція". ВІДЕО
Служба безпеки України опублікувала свідчення одного з керівників донецької в’язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського. Він розповів про те, як катували ув'язнених
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На відео чоловік розповідає, що працював у "Ізоляції" з 2014 року інспектором охорони, поки його не призначили керівником.
"Моя роль була, тобто, “витягти” правдиві, скажімо так, показання. І надалі при кожному допиті завжди були присутні співробітники ФСБ, МГБ, також я і лікар завжди був, щоб якщо людині стане погано, він її “відкачав”, - сказав Куликовський.
За його словами, якщо ув'язені не погоджувалися на співпрацю - проти них застосовували тортури. А саме: "тапік" (телефонний апарат) прив’язували або до пальців ніг, або “Док”, який це все робив, він Станіслав Симонов, кріпив пристрій до геніталій.
Куликовський розповів, що людей садили в одиночну камеру, де немає туалета, потім не виводили їх до вбиральні, давали пляшку, або за наказом Євдокимова Василя Вікторовича (на прізвисько “Ленін”) людину змушували стояти добу без їжі й води, щоб вона дала потрібні свідчення.
Він також назвав імена причетних до катувань у "Ізоляції". Це, зокрема, “Ленін” Євдокимов Василь Вікторович, а також Юрій Володимирович з позивним “Татарин”. Крім цього, під час катувань завжди був присутній лікар Станіслав Симонов, який працював у підрозділі ЦСО (центр спеціальних операцій).
Бойовик дав свідчення і про підготовку терактів проти українських спецпризначенців. Він розповів, як підірвали авто контррозвідника Олександра Хараберюша, співробітника СБУ.
"Там стояв Land Cruiser Prado зеленого кольору, ну він був зламаний, скажімо так. І вони приїжджали в масках і одного співробітника, який працює зараз у ЦСО МГБ “ДНР”, навчали прикріпляти до днища автомобіля вибуховий пристрій.
Після того як відбувся теракт на території України, “Ленін” приїжджав особисто і хвастався: “О, наша робота, дивись”. І після цього швидко вивезли Land Cruiser з території, а куди - мені невідомо".
Підрив автомобіля полковника розвідки у Києві Максима Шаповалова теж їхня робота, зазначив Куликовський.
Бойовик керував “Ізоляцією” до липня 2015 року. Після "конфлікту" з військовослужбовцем охорони “Ізоляції”, який загинув через Куликовьского, злочинець втратив посаду.
Куликовський знаходився у “Ізоляції” до січня 2018 і продовжував "вибивати" свідчення.
- Нагадаємо, 9 листопада у Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував та катував струмом полонених.
- У середу, 10 листопада, суд арештував екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція" Куликовського на 2 місяці (до 7 січня).
- Злочинцю оголосили підозри у торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.
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