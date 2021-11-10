Суд арештував екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція" Куликовського на 2 місяці

Про це повідомляє “Суспільне”.



Злочинця заарештували на 60 діб (до 7 січня) без права внесення застави



Коли Куликовьского доставили до зали суду, він заявив журналістам, що визнає провину та шкодує про скоєне.



СБУ підозрює Куликовського в організації та безпосередній участі у вбивствах і катуваннях протиправно ув'язнених громадян України на території так званої "ДНР".



Куликовському оголосили про підозри у торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.



Голова СБУ Іван Баканов на брифінгу РНБО 10 листопада заперечив укладання будь-яких угод Службою безпеки Куликовським.



“Він (Куликовський - ред.) не міг укладати ніяких угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він ніяких угод не укладав. Якби він це зробив, то його б ніколи не затримали”, - сказав Баканов.

Нагадаємо, 9 листопада у Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував та катував струмом полонених.