Суд арештував екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція" Куликовського на 2 місяці
У середу, 10 листопада, Приморський суд Маріуполя заарештував ката донецької в’язниці окупантів "Ізоляція" Дениса "Палича" Куликовського
Про це повідомляє “Суспільне”.
Злочинця заарештували на 60 діб (до 7 січня) без права внесення застави
Коли Куликовьского доставили до зали суду, він заявив журналістам, що визнає провину та шкодує про скоєне.
СБУ підозрює Куликовського в організації та безпосередній участі у вбивствах і катуваннях протиправно ув'язнених громадян України на території так званої "ДНР".
Куликовському оголосили про підозри у торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.
Голова СБУ Іван Баканов на брифінгу РНБО 10 листопада заперечив укладання будь-яких угод Службою безпеки Куликовським.
“Він (Куликовський - ред.) не міг укладати ніяких угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він ніяких угод не укладав. Якби він це зробив, то його б ніколи не затримали”, - сказав Баканов.
- Нагадаємо, 9 листопада у Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував та катував струмом полонених.
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