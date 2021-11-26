Обвинувачений у справі катівні "Ізоляція" Бражников виїхав з України, - Ґрати

Про це повідомляє видання "Ґрати".

"Обвинувачений у справі катівні "ДНР" "Ізоляція" Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео. Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражников виїхав із країни, (прокуратурі, - ред.) також не відомо", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що суддя Сергій Родіонов відмовив захисту у клопотанні про відеоконференцію.

Судовий процес протягом півроку перебуває на підготовчій стадії.

За даними "Ґрат", у справі дев'ять потерпілих, всі вони - колишні в'язні "Ізоляції".

На суді був присутній один із потерпілих - журналіст Станіслав Асєєв. Він заявив, що процес затягується, і закликав суд вжити необхідних заходів, щоб швидше перейти до розгляду справи по суті. Також він наголосив, що Бражников є одним із ключових обвинувачених у справі, який утік і невиправдано вимагає статусу біженця.

"Бражников є одним із ключових обвинувачених у резонансній справі "Ізоляції", яка зараз на всю Україну звучить. Він два роки фактично вільно пересувався територією України , за винятком проміжку у півроку. Як ми бачимо з тих документів, які ще вимагають підтвердження, і за моїми особистими даними, ця людина фактично втекла та ще й вимагає якогось статусу політвʼязня чи біженця", - сказав Асєєв.