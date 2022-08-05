Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо так званого керівника в’язниці "Ізоляція" на тимчасово окупованій Донеччині. Обвинуваченому інкримінують торгівлю людьми, участь в терористичній організації, а також порушення законів та звичаїв війни.

"Цю в’язницю було створено для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їх тортур, завдання каліцтва з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів, а також залякування та здійснення на них психологічного тиску", - йдеться в повідомленні.

З жовтня 2014 року по лютий 2018 року зловмисник утримував проти їх волі потерпілих у катівні "Ізоляція". Обвинувачений разом із спільниками з воєнізованого формування "МДБ ДНР", застосовували фізичне та психічне насильство до потерпілих. Крім того, катували їх, імітували розстріл, били палицями та застосовували електричний струм.

Людей тримали без їжі, води, медичної допомоги та без доступу до туалету.

9 листопада 2021 року в Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував та катував струмом полонених.

Злочинцю оголосили підозри у торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.

10 листопада 2021 року Приморський суд Маріуполя заарештував Куликовського на 60 діб без права внесення застави. Колишній комендант донецької катівні окупантів "Ізоляція" Денис Куликовський на прізвисько "Палич" заявив, що проживає в Києві з 2019 року

На Донеччині заочно судитимуть колишнього співробітника СБУ, який перейшов до "МДБ ДНР" і катував людей у в'язниці російських найманців "Ізоляція".

Журналіст Станіслав Асєєв розповів, що катівня "Ізоляція" в окупованому росіянами Донецьку функціонує досі і що туди окупанти відправляють військовополонених та цивільних з Маріуполя.

11 травня радник мера Маріуполя Андрющенко повідомив, що містян, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку.

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