Катував полонених у тюрмі окупантів "Ізоляція": на Донеччині заочно судитимуть ексспівробітника СБУ

Про це повідомляє пресцентр Донецької обласної прокуратури.



Досудове розслідування встановило з 2015 року 44-річний уродженець Докучаєвська та ексспівробітник СБУ, обіймаючи посаду слідчого "МДБ ДНР", під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, переслідує місцевих мешканців нібито за сприяння українським правоохоронним органам.



Крім того, він бере участь у так званих слідчих діях щодо полонених катівні окупантів "Ізоляція". У жовтні-квітні 2016 року російський найманець застосовував тортури до 40-річного донеччанина. Він бив чоловіка струмом, одягав на голову поліетиленовий пакет, перешкоджаючи доступу до повітря. Також ексспівробітник СБУ разом зі спільниками з "МДБ ДНР" обмежували полоненого в їжі та тримали в нелюдських умовах.



Обвинувальний акт за фактом участі у злочинній та терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) скеровано до суду Маріуполя.



Російському найманцю загрожує до 15 років позбавлення волі.





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